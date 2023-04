Cugini: «In Italia nessuno sente cori. Perché ammonire Lukaku?»

Mimmo Cugini ritiene inconcepibile l’ammonizione nei confronti di Romelu Lukaku. Il giornalista parla dell’episodio su Sportitalia e si lascia andare a polemiche contro l’arbitro.

ERRORE – Mimmo Cugini non riesce a capire l’espulsione di Romelu Lukaku in Juventus-Inter: «Se gli fanno i cori razzisti, lui zittisce i tifosi, l’arbitro non sente niente e ammonisce Lukaku? La Procura Federale, gli ispettori, l’arbitro, nessuno sente? In Italia non sente nessuno, poi ci scandalizziamo. Il fallo di Lukaku su Gatti non era da rosso, perciò non andava espulso. In Italia non c’è coscienza di questa cosa, tutte le persone allo stadio fanno finta di non sentire. Quando gli arbitri fermeranno le partite e porteranno le squadre negli spogliatori allora andrà bene. In Italia c’è un problema di razzismo. Non c’è una colpa per Lukaku, perché si preoccupa di ammonire il giocatore piuttosto che fermare la partita?»