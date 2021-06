Cudicini: «Zappacosta grande stagione. Mercato? Non si può dire»

Carlo Cudicini – ex portiere con un lungo passato in Premier League e attuale responsabile dei prestiti al Chelsea – ha parlato di Davide Zappacosta, obiettivo dell’Inter per la fascia destra.

GRANDE CRESCITA – Carlo Cudicini ha seguito da vicino la stagione di Davide Zappacosta al Genoa. L’ex portiere è infatti il responsabile dei prestiti del Chelsea e, dopo aver valutato la stagione del terzino destro ora obiettivo anche dell’Inter, ha fatto un resoconto della sua situazione: «Zappacosta ha fatto estremamente bene quest’anno, ha avuto il Covid a inizio stagione ma poi si è ripreso alla grande e ha mostrato le sue qualità. Mercato? Non si può ancora dire».