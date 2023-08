Cucci: «Inter, venduto il miglior portiere. Non un ottimo lavoro»

La cessione di André Onana continua a far male ai tifosi dell’Inter, con la società che sta ora chiudendo per Yann Sommer come sostituto. Nel commentare il mercato dei nerazzurri, il direttore Italo Cucci a TMW Radio non ha potuto non tenere in considerazione questa decisione.

CESSIONE PESANTE – Italo Cucci non può dare una valutazione ottima al mercato dei nerazzurri, considerando la cessione di André Onana: «Se l’Inter non avesse venduto il miglior portiere in circolazione, potevo dire che aveva fatto un ottimo lavoro. Lukaku alla Juventus non penso sia mai stato calcolato da Giuntoli, è più una scelta di Allegri».