Cucchi: «Zhang dice le cose come stanno. Destino economico importante»

Riccardo Cucchi approva le dichiarazioni di Steven Zhang, presidente dell’Inter, sullo stato dell’arte della società nerazzurra. Ecco l’opinione dell’ex radiocronista, ospite di Inter-News.it durante uno degli scorsi “Ask Inter-News”.

CHIAREZZA – Le parole di Steven Zhang sul presente e sul futuro dell’Inter continuano a fare discutere. E al dibattito sulle parole del presidente nerazzurro si aggiunge anche Riccardo Cucchi. L’ex radiocronista difende le dichiarazioni del numero 1 dell’Inter, approvando la sua chiarezza. Ecco le sue parole: «Credo che #Zhang abbia detto le cose come stanno. Chi si sorprende forse non si era accorto di nulla prima. Abbassare i costi non significa automaticamente non vincere più. Il destino economico di una società dovrebbe essere importante per un tifoso, almeno quanto i successi».

