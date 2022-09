Cucchi: «Viktoria Plzen-Inter, vittoria con tranquillità. Ha ragione Inzaghi»

Riccardo Cucchi ha parlato della vittoria conquistata ieri sera dall’Inter di Simone Inzaghi in Champions League in casa del Viktoria Plzen.

VITTORIA – Queste le parole su Twitter da parte di Riccardo Cucchi sulla vittoria dell’Inter in Champions League in casa del Viktoria Plzen. “Una vittoria giunta in totale tranquillità e con un moderato ricorso al turnover. Ha ragione Inzaghi quando afferma di aver bisogno di tutti. E tutti devono essere pronti. Buona Inter“.

Fonte: Twitter Riccardo Cucchi