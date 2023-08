Cucchi: «Serie A, Inter (+2) le più in forma tra possibili protagoniste. Hanno…»

Riccardo Cucchi ha parlato anche dell’Inter di Simone Inzaghi a seguito della seconda giornata del campionato di Serie A.

POST – Queste le parole di Riccardo Cucchi all’interno del post pubblicato sulla propria pagina Facebook. “Napoli, Milan ed Inter sono le più in forma tra le possibili protagoniste del campionato. Hanno già un’identità di gioco e organici in grado di supportare le ambizioni di successo. Molto buona la partenza del Verona ma anche quella del Lecce.

In difficoltà le romane. La Lazio stecca anche in casa contro il Genoa. La squadra di Sarri, per ora, non riesce a ritrovare lo smalto della passata stagione. La Roma attende Lukaku che potrebbe essere risolutivo per rendere più concreta la fase offensiva.

Ma siamo solo alla seconda giornata. Troppo presto per capire il vero valore della Juventus, dell’Atalanta e della Fiorentina, squadre che, sulla carta, potrebbero dire molto in questa stagione“.

Fonte: Pagina Facebook Riccardo Cucchi