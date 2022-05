Cucchi: «Serie A, contemporaneità auspicabile in un finale tanto incerto»

Riccardo Cucchi ha auspicato la contemporaneità delle partite nel finale di Serie A in cui si devono decidere scudetto, salvezza (e non solo).

CONTEMPORANEITÀ – Queste le parole su Twitter da parte di Riccardo Cucchi in un tweet in cui ha auspicato la contemporaneità delle partite nel finale di Serie A in cui si devono decidere scudetto, salvezza (e non solo). “C’è stato un tempo in cui Tuttoilcalcio veniva sospeso nelle ultime giornate di campionato. Era abitudine tenere in panchina una radio accesa per conoscere gli altri risultati. Esagerato? Forse. Ma la contemporaneità, in un finale tanto incerto, sarebbe auspicabile“.

Fonte: Twitter Riccardo Cucchi