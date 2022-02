Cucchi: «Serie A, 3 squadre in 2 punti a 11 dalla fine. Le tre battistrada…»

Riccardo Cucchi ha parlato dopo la ventisettesima giornata del campionato di Serie A (in attesa dell’ultima gara tra Atalanta e Sampdoria).

POST – Queste le parole da parte di Riccardo Cucchi tramite la propria pagina Facebook. “Napoli in testa alla classifica insieme al Milan. Tre squadre in due punti a 11 ( più un recupero per l’Inter) dalla fine del campionato. Era da un po’ che non si vedeva in Serie A un così grande equilibrio.

Napoli con la testa e con il temperamento all’Olimpico contro una bellissima Lazio. Partita davvero emozionante e divertente. Spalletti voleva una svolta: l’ha ottenuta“.

EQUILIBRIO – Cucchi ha continuato. “C’è maggiore equilibrio su tutti i campi di gioco. Le tre battistrada al netto di inevitabili e fisiologici cali, devono battersi con squadre medie e piccole sempre più attrezzate sul piano tattico. E questa crescita aumenta le difficoltà di ogni gara. Ne è un esempio Empoli-Juventus. Vittoria importantissima per i bianconeri e due gol straordinari di Vlahovic, ma che bell’Empoli…“.

NUMERO SQUADRE – Cucchi ha concluso. “C’è chi vorrebbe ridurre il numero di squadre. Vorrei ricordare che anche nel campionato più bello d’Europa le squadre sono 20. E le inglesi più forti giocano quanto le italiane migliori.

Credo che, invece di restringere il diritto alla Serie A, dovremmo renderci conto che un campionato equilibrato è anche merito delle medie e delle piccole.

In attesa dell’ultima gara in programma tra Atalanta e Sampdoria leggerò con piacere i vostri commenti“.

Fonte: Pagina Facebook Riccardo Cucchi