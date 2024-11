Cucchi: «Scudetto Serie A, due protagoniste! Altre due in ritardo»

Riccardo Cucchi, giornalista ed ex radiocronista sportivo – tra le altre – di “Tutto il calcio minuto per minuto”, attraverso un post pubblicato nella sua pagina Facebook ufficiale ha fatto il punto della situazione riguardo la lotta scudetto in Serie A. Parla di Inter e Napoli, ma anche di Juventus e Milan.

LOTTA SCUDETTO – Riccardo Cucchi esprime così la sua opinione riguardo la lotta al vertice in Serie A: «Dopo 10 giornate il Napoli è in testa alla classifica con 4 punti di vantaggio sull’Inter. La squadra di Conte batte il Milan con pragmatismo e lucidità, l’ Inter supera l’Empoli con un netto 3-0. Le due squadre sono le protagoniste di questa prima parte del torneo. Con buona probabilità si giocheranno il titolo».

Serie A, scudetto roba per due? Juventus e Milan non restano a guardare

DUE IN RITARDO – Poi un pensiero anche su chi “insegue”. Cucchi parla di Juventus, Milan e… non solo: «Il ritardo di Juventus e Milan è legato a molti fattori: gioco, organico, cambio di panchine. Progetti tecnici in corso per le formazioni di Motta e Fonseca. La gerarchia della A, approfittando della debolezza – forse momentanea – di Juventus e Milan, propone un interessante terzetto: Atalanta, Fiorentina e Lazio. L’ Atalanta non è certo una novità. Gasperini è navigato, la società opera scelte lucide da tempo, la squadra si rinnova ogni anno e ogni anno lotta per i piazzamenti europei. Le vere novità sono Fiorentina e Lazio. È presto per capire cosa potranno offrire ancora le tre “terze”. Ma al momento sono realtà molto interessanti».