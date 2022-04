Cucchi: «Scudetto, duello Milan-Inter. Nerazzurri lanciati, ma i rossoneri…»

Riccardo Cucchi ha parlato della lotta scudetto che ha visto l’Inter vincere contro la Roma e il Milan in casa della Lazio.

SCUDETTO – Queste le parole sulla propria pagina Facebook da parte di Riccardo Cucchi sulla lotta scudetto a seguito delle partite valide per la trentaquattresima giornata. “È stata una giornata determinante per la lotta scudetto. Rimane vivo il duello tra Milan ed Inter, mentre il Napoli cede vistosamente“.

NERAZZURRI – Cucchi sulla vittoria dell’Inter contro la Roma. “Il Milan resiste all’Inter che vince in modo limpido contro la Roma. La squadra di Inzaghi ha ritrovato condizione atletica e mentale e il gioco è tornato ad essere brillante come in avvio. Con una partita da recuperare i nerazzurri sono lanciati. Ma il Milan non molla. Bella sfida“.

Fonte: Pagina Facebook Riccardo Cucchi