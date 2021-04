Cucchi: «I numeri dell’Inter parlano. E dicono molto»

Riccardo Cucchi, celebre ex radiocronista della RAI, sublima il primato dell’Inter in Serie A, dopo la vittoria contro il Cagliari. Ecco le sue parole.

PRIMATO CERTIFICATO – L’Inter supera di misura il Cagliari col gol di Matteo Darmian (vedi analisi tattica) e rimane prima in classifica. Nonostante le numerose critiche che i nerazzurri ricevono ormai da diverso tempo. Spesso e volentieri per il gioco rinunciatario, dopo Sassuolo anche per i dati sul possesso palla. Ma non è dello stesso avviso il giornalista Riccardo Cucchi, che già dopo mercoledì si era espresso in favore dei nerazzurri. Dopo la vittoria odierna, l’ex radiocronista twitta così: “Comunque i numeri dell’ #Inter parlano. E dicono molto. #InterCagliari”. E questi numeri sono molto semplici: 11 vittorie nel girone di ritorno, 33 punti raccolti su 33, 24 reti fatte e solo 4 subite. Il resto sono chiacchiere.