Cucchi: «Milan-Inter? Sfida affascinante. Per lo scudetto, nessun assillo»

Il radiocronista Riccardo Cucchi su Milan news.it si è concentrato sulla lotta Scudetto non tralasciando ovviamente il match di Coppa Italia Milan-Inter, andata delle semifinali di Coppa Italia

LOTTA SCUDETTO − L’intervento di Cucchi sulla corsa al campionato: «Il Napoli c’era anche ieri perché si è mantenuto sempre attaccato. Sicuramente ha approfittato del calo delle milanesi e con la Lazio ha fatto qualcosa di incredibile. Milan e Inter non devono avere questo assillo. Mancano tante partite, ogni gara e ogni gol possono essere quelli dello Scudetto. Troppo presto per parlare adesso. Scontri diretti? Sono sempre sfide affascinanti, soprattutto i derby. Magari nel computo delle energie il Napoli può avere dei vantaggi non dovendo giocare né in Coppa Italia né in Europa».