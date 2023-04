Cucchi: «Lazio cede, recuperano Inter e Milan! Due protagonisti»

Cucchi come di consueto analizza la giornata di Serie A in corso attraverso la sua pagina Facebook ufficiale parlando anche dell’Inter e della corsa per un posto in Champions League.

IL COMMENTO – Riccardo Cucchi analizza la giornata di Serie A in corso con lo stop dei biancocelesti e le vittorie delle milanesi: «Il Napoli vola verso il traguardo. La Lazio cede in casa ad un ottimo Torino. Squadra di Sarri meno brillante del solito. Alle spalle dei biancocelesti, e in attesa della Roma impegnata questa sera contro l’Atalanta, recuperano qualcosa Milan e Inter vittoriose contro Lecce ed Empoli con Leao e Lukaku protagonisti di una doppietta».

Fonte: Pagina Facebook [Riccardo Cucchi]