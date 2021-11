Cucchi: «Inzaghi sta trasformando l’Inter di Conte nella sua! Vedremo…»

Inzaghi ha portato l’Inter agli ottavi di Champions League a distanza di dieci anni dall’ultima volta. Riccardo Cucchi, giornalista ed ex radiocronista, commenta l’ottimo lavoro finora svolto dall’ex tecnico della Lazio

TIMBRO – Simone Inzaghi ha portato l’Inter agli ottavi di Champions League con un turno di anticipo e a dieci anni di distanza dall’ultima volta. Un primo traguardo che secondo Riccardo Cucchi merita di essere celebrato: «È arrivato in punta di piedi in una squadra Campione d’Italia. Senza Lukaku ed Hakimi. Ed è arrivato tra lo scetticismo di molti. Secondo me Inzaghi sta lavorando molto bene. E, lentamente, sta trasformando l’Inter di Conte nella sua. Vedremo fin dove la porterà».