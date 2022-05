Cucchi: «Inzaghi ha già vinto una scommessa! Finale, un vantaggio Inter»

Cucchi è intervenuto in collegamento con Sky Sport 24. Il noto giornalista, ex radiocronista Rai, analizza come arrivano Inter e Juventus alla finale di Coppa Italia di oggi nonché il lavoro svolto da Inzaghi.

GIUDIZIO BUONO – Riccardo Cucchi parte dalla finale di Coppa Italia per poi andare sulla stagione in generale: «La Juventus ha l’obbligo di vincere, per l’Inter le cose sono diverse e potrebbe esserci un vantaggio psicologico. Prima dello scudetto con Antonio Conte i risultati non erano all’altezza, nelle stagioni precedenti, delle aspettative dei tifosi e della squadra. Poi è successo qualcosa dopo lo scudetto, cioè un profondo ridimensionamento tecnico con l’uscita di scena di Romelu Lukaku e Christian Eriksen. L’arrivo di Simone Inzaghi rappresentava una certa incognita, ma è in corsa per il titolo ancora lì insieme al Milan. Ha la possibilità di arrivare in fondo e doppiare il titolo dell’anno scorso, seppur con un calendario. Inzaghi ha già vinto una scommessa, cioè ha dimostrato che senza quei tre grandi giocatori, ho dimenticato prima di citare Achraf Hakimi, che furono così fondamentali nell’anno di Conte è stato capace di avere una squadra competitiva, anche bella a tratti sul piano del gioco. Il giudizio sull’Inter è positivo, al di là della finale e della lotta scudetto».