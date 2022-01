Cucchi: «Inter vince con merito Supercoppa Italiana. Brutto gesto Bonucci»

Riccardo Cucchi ha parlato della vittoria dell’Inter sulla Juventus nella finale di Supercoppa Italiana giocata ieri sera a San Siro e del gesto di Leonardo Bonucci (vedi articolo).

POST – Queste le parole all’interno del propria pagina Facebook da parte di Riccardo Cucchi a seguito della finale di Supercoppa Italiana giocata ieri sera a San Siro. “L’ Inter si aggiudica, con merito, la Supercoppa italiana. La squadra di Inzaghi, superiore tecnicamente alla Juventus, ha comunque faticato più del previsto. E qui il merito va ai bianconeri. Il gol è arrivato allo scadere del 120° grazie ad un colossale errore della difesa juventina. Buttare il pallone lontano non è una vergogna in certi casi.

Inter molto più propositiva e Juventus tesa a limitarla e a fare i conti con le sue assenze. Partita di grande intensità agonistica. Talmente grande da soffocare la qualità.

Brutto gesto di Bonucci a fine gara.

Primo trofeo da allenatore dell’Inter per Simone Inzaghi alla sua terza Supercoppa.

Complimenti all’Inter e ai suoi tifosi“.

Fonte: Pagina Facebook Riccardo Cucchi