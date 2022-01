Cucchi: «Inter-Venezia, vittoria importantissima per almeno due ragioni»

Riccardo Cucchi ha parlato della vittoria ottenuta dall’Inter negli ultimi minuti di partita sul Venezia grazie al gol di Edin Dzeko.

TWEET – Queste le parole su Twitter da parte di Riccardo Cucchi riguardo il successo dell’Inter sul Venezia. “Ancora un perfetto cross di Dumfries per il gol partita di Dzeko. Vittoria importantissima per l’Inter e per almeno due ragioni: il momento di appannamento fisico dei neroazzurri e la bella prova del Venezia“.

Fonte: Twitter Riccardo Cucchi