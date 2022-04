Cucchi: «Inter, Spezia superato soprattutto con la ‘testa’. Gara vinta così»

Riccardo Cucchi ha parlato della vittoria dell’Inter venerdì in casa dello Spezia e della corsa scudetto con Milan e Napoli.

POST – Queste le parole sulla propria pagina Facebook da parte di Riccardo Cucchi sulla vittoria dell’Inter venerdì in casa dello Spezia (e non solo). “In attesa di Napoli-Roma, gara chiave per molti aspetti, Milan ed Inter portano a casa due successi pesanti. L’ Inter supera lo Spezia soprattutto con la “testa”. Gara vinta con la concentrazione e la determinazione. Il Milan batte il Genoa con la volontà di non mollare un solo centimetro. Mi verrebbe da dire vince di “pancia”. È una sfida bellissima alla quale chiede di partecipare anche il Napoli sfatando il “tabù” S.Paolo. Non sarà un’ impresa facile. Anche perché il pareggio della Juventus rilancia le ambizioni giallorosse per il quarto posto“.

Fonte: Pagina Facebook Riccardo Cucchi