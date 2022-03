Cucchi: «Inter, smarrita fluidità del gioco. Il primo problema dei nerazzurri»

Riccardo Cucchi ha parlato anche dell’Inter a seguito del derby, valido per la semifinale di andata di Coppa Italia, giocato ieri sera contro il Milan.

POST – Queste le parole di Riccardo Cucchi sul derby Milan-Inter di Coppa Italia giocato ieri sera e terminato in pareggio per 0-0. “Un derby condito di errori e imprecisioni. Meglio il Milan. L’ Inter ha smarrito la fluidità del suo gioco. Perché l’idea di calcio di Inzaghi possa concretizzarsi sul campo c’è bisogno di giocatori in forma. Credo che la condizione fisica sia ora il primo problema dell’Inter. Il Milan sta meglio atleticamente. Ma fatica a concretizzare sotto rete.

Ci sta in questo momento della stagione un calo. Il giudizio tecnico sulle due squadre deve tenerne conto, secondo me“.

Fonte: Pagina Facebook Riccardo Cucchi