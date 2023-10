Cucchi: «Inter, Roma superata con merito. Segnale Juventus»

Riccardo Cucchi ha parlato del campionato di Serie A che vede in testa l’Inter, seguita dalla Juventus, dopo la decima giornata.

Queste le parole di Riccardo Cucchi all'interno della propria pagina Facebook. "L'Inter in vetta alla classifica dopo aver superato di misura, ma con merito, una Roma organizzata e concentrata sulla fase difensiva. La Juventus si attesta al secondo posto battendo il Verona e lanciando un segnale al campionato. La squadra di Allegri c'è. Il Milan interpreta perfettamente il primo tempo e mette paura al Napoli che reagisce nella ripresa e pareggia. Gara altamente spettacolare e un po' caotica tatticamente. Tre squadre in tre punti. l'Atalanta, vittoriosa nettamente sull' Empoli, si attesta in quarta posizione.

Risale la Lazio che supera un’ottima Fiorentina all’ ultimo secondo e su calcio di rigore. Torna al gol Immobile. A ridosso della “zona Europa” anche il Bologna.

Fantastica rimonta del Cagliari che, sotto di tre gol con l’ottimo Frosinone, ribalta la gara in venti minuti e vince 4-3. Prima vittoria per Ranieri. Vince il Torino contro il Lecce e pareggiano Monza e Udinese.

Episodi: Ranieri che quasi si scusa per la vittoria con l’allenatore avversario, la festa dell’Olimpico per la bandiera laziale Immobile, i fischi interisti a Lukaku. E la punizione vincente di Raspadori a Napoli. La prima in questa stagione in Serie A a testimonianza di un gesto tecnico quasi in via d’estinzione“.

Fonte: Pagina Facebook Riccardo Cucchi