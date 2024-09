Cucchi: «Inter più avanti, altri cantieri aperti! Ma altre per lo scudetto»

Cucchi a Radio Kiss Kiss ha analizzato la situazione tra le squadre del campionato di Serie A e la possibile lotta scudetto, con l’Inter avanti le altre.

LOTTA SCUDETTO – Riccardo Cucchi ha analizzato con la solita lucidità e sportività, la possibile lotta per lo scudetto in Serie A, citando anche la squadra allenata da Simone Inzaghi: «Siamo all’inizio della stagione e ci sono tanti cantieri aperti, forse quello più avviato è quello dell’Inter. Non so se l’Inter sia in grado di uccidere il campionato, ce ne sono altre che potranno lottare per lo Scudetto come Juventus, Milan e Napoli. Il vantaggio dell’Inter, dal punto di vista del lavoro è evidente a tutti».