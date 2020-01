Cucchi: “Inter? Juventus più tecnica. Bastoni? Una cosa a suo favore”

Condividi questo articolo

Riccardo Cucchi, noto giornalista ed ex radiocronista sportivo della “Rai”, ha parlato della lotta scudetto tra Inter e Juventus negli studi di “Sky Sport 24”. Focus anche sull’avvicendamento tra Diego Godin e Alessandro Bastoni.

RICAMBIO GENERAZIONALE – L’esplosione di Alessandro Bastoni ha improvvisamente ribaltato le gerarchie difensive. Riccardo Cucchi ha detto la sua in merito alla crescita di questo ragazzo, prodotto del vivaio dell’Atalanta: «Credo che l’abitudine alla difesa a tre abbia giocato a suo favore. Antonio Conte necessita di giocatori che servono al suo gioco, la sua è un’idea tattica più complessa di quella di Maurizio Sarri. Bastoni è una rivelazione assoluta. Ovviamente gioca a suo favore il dato anagrafico. Ha grandi margini di crescita, ma si è inserito con grande autorevolezza ed è diventato uno dei punti di riferimento per l’allenatore. Detto questo, sono ancora convinto che la Juventus abbia il tasso tecnico maggiore della Serie A. Il problema dei bianconeri è aver scelto Maurizio Sarri, che deve cambiare mentalità ma non può permettersi passi falsi. Inter? Meno forte sul piano tecnico, ma Conte ha ridotto il gap tecnico coi bianconeri».