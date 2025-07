Cucchi: «A Inter e Juventus manca qualcosa! Il Napoli può dominare»

Riccardo Cucchi ha commentato la prossima lotta scudetto tra Napoli e Inter e Juventus. Un pensiero secco del noto giornalista sportivo.

LOTTA – Riccardo Cucchi, noto giornalista sportiva, in un’intervista al sito AffidabileNews, ha commentato quale potrebbe essere la prossima lotta scudetto. Queste le sue parole: «Credo che il Napoli sia davvero la squadra favorita quest’anno e possa dominare la stagione. La società di De Laurentiis ha un progetto serio e la conferma di Conte va letta anche in questa direzione: testimonia continuità, programmazione e capacità di progettare e organizzare. E questo, secondo me, manca alle altre grandi: penso all’Inter, alla Juventus e al Milan. Il successo del Napoli nasce da lontano, non è stato un exploit improvviso. Ho l’impressione che queste squadre non abbiano le idee chiare. Non è un caso che ci siano spesso cambi di allenatore: quando si cambia guida tecnica, significa che gli obiettivi non sono stati raggiunti. Ma è anche sintomo di qualcosa di più strutturale che non funziona».