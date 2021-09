Cucchi: «Inter, gol Lukaku possono essere divisi. Inzaghi dà più soluzioni»

Riccardo Cucchi, intervenuto a Sky Sport 24, sostiene che il tesoretto di gol di Lukaku della scorsa stagione può essere diviso in maniera più eguale all’Inter quest’anno. Inoltre, un elogio anche a Inzaghi

SOLUZIONI − Cucchi parla di varie alternative per il gioco dei nerazzurri: «L’Inter è una squadra migliore rispetto allo scorso anno. È vero che ha perso Romelu Lukaku oltre ad Achraf Hakimi e Antonio Conte, però credo che il tesoretto di gol del belga può essere diviso egualmente. L’Ivan Perisic attaccante è una soluzione di gioco. Merito a Simone Inzaghi per questa varietà di soluzioni». L’Inter, al momento, ha portato in gol ben 11 giocatori. Più del doppio della scorsa stagione (cinque).