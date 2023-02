Cucchi: «L’Inter domina il Derby e si specchia su uno! Milan, 0 tiri in porta»

L’Inter ha vinto il Derby di Milano 1-0 con il gol decisivo di Lautaro Martinez. Cucchi elogia la squadra di Inzaghi e si scaglia contro la pochezza rossonera

DOMINATO − Nel suo breve post su Facebook, Riccardo Cucchi ha detto la sua sulla vittoria dei nerazzurri al Derby contro il Milan: «L’Inter domina il derby, al di là del risultato minimo. Solo nel secondo tempo il Milan ha cercato di giocare ma è uscito dal campo con zero tiri in porta. L’Inter si specchia in Lautaro Martinez, il Milan si interroga sul perché di questa crisi di gioco e risultati».