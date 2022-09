Cucchi: «Inter confusa e priva di mordente. Inzaghi in evidente difficoltà»

Riccardo Cucchi ha parlato anche del momento di difficoltà dell’Inter di Simone Inzaghi, sconfitta ieri dall’Udinese alla Dacia Arena.

POST – Queste le parole su Facebook da parte di Riccardo Cucchi. “Dopo 7 giornate Napoli e Atalanta in testa alla classifica e Udinese al terzo posto. Classifica inedita che ha però una sua logica. Premesso che 7 partite non possono essere indicative in un campionato che si divide in due parti e che si chiuderà a giugno, va detto che il Napoli esprime bel gioco e qualità tecnica, che l’Atalanta è una squadra difficile da affrontare per il pressing ossessivo a tutto campo e che l’Udinese di Sottili ha una straordinaria capacità di gestire difesa e ripartenze. Il ritardo di Juventus ed Inter apre spazi nella parte alta della classifica. La Juventus appare smarrita e priva di gioco, l’Inter confusa e priva di mordente. Sotto accusa Allegri ed Inzaghi in evidente difficoltà“.

Fonte: Pagina Facebook Riccardo Cucchi