Cucchi: «Inter bene sul mercato, con Juventus e Milan favorita in Serie A»

Riccardo Cucchi ha parlato della situazione legata alle big di Serie A con Inter, Juventus e Milan protagoniste in vista della prossima stagione. Le sue parole a Notizie.com

ALLA PARI − Le parole di Cucchi in merito alla lotta Scudetto: «L’Inter ha operato bene sul mercato. La Juventus ha operato bene sul mercato. Credo che abbia in qualche modo rimediato ai deficit del centrocampo con gli acquisti importanti che ha fatto, ma purtroppo ci sono le tegole di Pogba e McKennie che probabilmente imporranno alla Juventus di rimanere ancora sul mercato per rinforzare la mediana. Però credo che i bianconeri possano competere alla pari con il Milan e l’Inter ed essere protagonista in campionato».