Cucchi: «Inter batte rivelazione. Aggirata barriera difensiva dello Sheriff»

Riccardo Cucchi ha parlato anche della vittoria per 3-1 da parte dell’Inter contro lo Sheriff Tiraspol in Champions League.

VITTORIA – Queste le parole di Riccardo Cucchi su Inter-Sheriff Tiraspol in Champions League tramite la propria pagina Facebook. “L’Inter batte la rivelazione della Champions giocando un’ottima gara. In evidenza Dzeko giustamente uscito tra gli applausi. Aggirata la barriera difensiva dello Sheriff che aveva messo in difficoltà anche il Real Madrid“.

Fonte: Pagina Facebook Riccardo Cucchi