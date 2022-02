Cucchi: «Inter, assedio 2º tempo. Oltre 20 tiri in porta, 0 gol. Genoa tosto»

Riccardo Cucchi ha parlato del pareggio tra Genoa e Inter, partita terminata a Marassi per 0-0: il suo commento sui social network.

TWEET – Queste le parole su Twitter da parte di Riccardo Cucchi sul pareggio per 0-0 tra Genoa e Inter. “Il secondo tempo si è trasformato in un assedio dell’Inter. Oltre 20 tiri verso la porta alla fine della partita. Ma il gol non è arrivato. Il Genoa tosto e concentrato di Blessin conquista un punto prezioso“.

Fonte: Twitter Riccardo Cucchi