Cucchi: «Bologna-Inter, palla indietro verso porta evidente rischio inutile»

Riccardo Cucchi ha parlato della costruzione dal basso che ha portato all’errore di Ionut Radu che ha deciso la partita dell’Inter in casa del Bologna.

RISCHIO – Queste le parole all’interno della propria pagina Facebook da parte di Riccardo Cucchi a seguito della sconfitta dell’Inter in casa del Bologna. “Non sono un tattico professionista e quindi chiedo scusa in anticipo a chi ne sa più di me. Ma un passaggio nell’area piccola al proprio portiere è sempre meglio non farlo, secondo me. Non entro nel merito sull’efficacia o meno della costruzione dal basso. Se la fanno tante squadre ormai, vuol dire che offre vantaggi. Mi limito ad osservare che una palla servita indietro in direzione dello specchio della porta è un evidente rischio inutile. Vale per Bologna-Inter e per tutte le altre partite in cui il gol è arrivato così.

Comunque complimenti al Bologna che con le grandi non si tira indietro. L’ Inter ha creato molte opportunità, ma la palla non è entrata. Lotta scudetto apertissima“.

Fonte: Pagina Facebook Riccardo Cucchi