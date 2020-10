Cuadrado: “Scudetto? Ci sono Napoli e Inter. Dovremo battagliare!”

Condividi questo articolo

Juan Guillermo Cuadrado Juventus-Brescia

Juan Cuadrado, giocatore della Juventus, analizza quali sono le rivali della Juventus per lo scudetto, tra cui Napoli e Inter. Ecco le sue parole ai microfoni di “Sky Sport”.

BATTAGLIA – La conquista dello scudetto 2020/21 sarà più simile a una battaglia che una cavalcata. Ne è convinto Juan Cuadrado, reduce dal pareggio di ieri della Juventus contro il Verona. Il terzino colombiano non demorde e non accenna a potenziali discorsi di crisi per i bianconeri. Certo, il -1 dall’Inter e potenziale -6 dalla vetta non sono distanze che fanno sorridere. Ma cinque giornate sono troppo poche per sentenziare giudizi. Di una cosa è però sicuro Cuadrado: conquistare questo scudetto sarà più difficile di tutte le altre volte. Ecco le sue parole: «Ci sono tante squadre che vogliono vincere lo scudetto. Vedendo come stanno giocando le altre, il Napoli sta giocando molto bene, l’Inter… noi saremo lì a battagliare».