Cuadrado: “Sampdoria? Match difficile, dobbiamo staccare l’Inter!”

Cuadrado, giocatore della Juventus rilanciato in questa stagione da Maurizio Sarri nella posizione di terzino destro, nel pre-partita di Sampdoria-Juventus su “Sky Sport 24” ha detto di voler vincere per staccare l’Inter in vetta la classifica.

CONTRO LA SAMPDORIA – Cuadrado vuole assolutamente vincere oggi per staccare l’Inter in Serie A, ecco le sue parole prima della sfida contro la Samdporia: «È molto importante essere lì dove siamo abituati. Oggi sarà una partita difficile, ma dobbiamo fare risultato per staccare l’Inter. La Supercoppa? No, dobbiamo pensare a oggi, in questo momento la sfida con la Sampdoria è la più importante».