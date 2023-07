Cuadrado, prima notte all’Inter! Tournée nipponica in salita − Sky

Cuadrado ha già passato la sua prima notte da giocatore dell’Inter ad Appiano Gentile. Con molta probabilità non andrà in Giappone

NUOVO NERAZZURRO − Cuadrado è già ad Appiano Gentile per lavorare con l’Inter. Silvia Vallini, in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport 24, ha parlato del colombiano: «Cuadrado ha dormito in ritiro ad Appiano Gentile per poi questa mattina svolgere i test classici per iniziare gli allenamenti proprio come hanno fatto i propri compagni quando rientrati dalle vacanze. Difficile se non impossibile ottenere il visto per partire verso il Giappone. Ma questi sono giorni importanti per conoscere i nuovi compagni e iniziare a lavorare».