Cuadrado, precedenti positivi per l’Inter. Da Inzaghi una richiesta – CdS

Due settimane fa si chiudeva una trattativa imprevista e imprevedibile: quella che ha portato Cuadrado all’Inter. Ora che il colombiano si è inserito con le prime amichevoli cominciano a delinearsi gli scenari voluti da Inzaghi, che racconta il Corriere dello Sport.

NUOVA RISORSA – Juan Guillermo Cuadrado è un acquisto che ha di certo fatto storcere il naso a tanti tifosi dell’Inter. Dal suo passato alla Juventus, ai tanti gol fatti proprio contro l’Inter in carriera, fino ovviamente a certe cadute troppo accentuate: diversi i motivi per renderlo un “nemico giurato” ora diventato invece risorsa in rosa. La speranza, che dà il Corriere dello Sport, è che per Cuadrado si ripetano i precedenti di Matteo Darmian e Francesco Acerbi, arrivati tra il malcontento dei tifosi e poi risultati utilissimi. Intanto dà già una caratteristica che mancava nella scorsa stagione: punta e salta l’uomo, cosa che all’Inter non si vedeva dai tempi di Ivan Perisic. Questo è quello che gli chiede Simone Inzaghi, che l’ha voluto a tutti i costi quando ha saputo che poteva essere ingaggiato. Cuadrado si alternerà con Denzel Dumfries, come già visto nell’amichevole di giovedì contro l’Al-Nassr, sperando di aumentare la qualità dell’Inter.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno