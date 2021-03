Cuadrado: «Pirlo non ha colpe. Obiettivo tornare in Champions League»

Juan Cuadrado ha parlato degli obiettivi della Juventus, per il finale di stagione, delle difficoltà di Andrea Pirlo e della corsa scudetto con l’Inter. Ecco le sue parole

REMI IN BARCA? – Tra pochi giorni ritorna la serie A, e la corsa scudetto rientra nel vivo per l’ultimo scorcio di stagione. La Juventus, distante dieci punti dalla capolista Inter, dovrà compiere un mezzo miracolo per sperare nel primo posto. Parecchie ombre sono calate sull’operato di Andrea Pirlo, dopo l’uscita dalla Champions League. Durante un incontro telematico con gli studenti del Liceo Scientifico S.Anna di Torino, Juan Cuadrado ha preso le difese del suo allenatore e fatto il punto sugli obiettivi stagionali del club: «Il mister sta facendo un grandissimo lavoro – ha detto il colombiano – non è facile quando arrivi in un top club e ci sono tanti giocatori nuovi. Non ha nessuna colpa, in campo ci andiamo noi e abbiamo perso troppi punti per strada. Gli obiettivi da qui alla fine? Vincere queste ultime partite che ci mancano e sperare di stare nei primi posti, raggiungendo ancora la Champions League. Poi c’è la finale di Coppa Italia, è una coppa importante visto che siamo usciti dalla Champions».

Fonte: Sportmediaset.mediaset.it