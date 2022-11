Cuadrado pensa anche all’Inter: «PSG può dare fiducia per fare risultati!»

Cuadrado alla vigilia di Juventus-Paris Saint-Germain, ultima sfida in Champions League per i bianconeri già eliminati, sottolinea come una vittoria contro i francesi potrebbe dare la carica giusta per i prossimi impegni di campionato, a iniziare dal confronto con l’Inter domenica 6 novembre. Le sue parole a sportmediaset.it

FIDUCIA – Juan Cuadrado si prepara a Juventus-Paris Saint-Germain con più di un pensiero ai prossimi impegni di campionato, a iniziare proprio dalla sfida con l’Inter in programma domenica 6 novembre all’Allianz Stadium: «La partita di domani ci consentirà di affrontare le ultime tre di campionato con quella fiducia che dobbiamo avere per fare più risultati possibili fino alla sosta».