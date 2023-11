Cuadrado non come Arnautovic, serve altro tempo! Inzaghi predica calma – CdS

Cuadrado è il secondo giocatore ancora indisponibile dopo Marko Arnautovic. A differenza dell’attaccante austriaco, però, il colombiano avrà bisogno un po’ più di tempo per recuperare. Il Corriere dello Sport fa il punto della situazione.

ALTRO TEMPO – Servirà ancora altro tempo per rivedere Juan Cuadrado in gruppo. L’esterno colombiano, costretto ad allenarsi ancora a parte per l’infiammazione al tendine d’Achille, non manda ancora segnali incoraggianti. Per questo motivo verrà rivalutato la prossima settimana, presumibilmente dopo la sfida di Champions League. Simone Inzaghi non vuole forzare il su rientro, visto che può contare su tutta la rosa e non essendoci di mezzo altre competizioni (non capitava da agosto).

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia