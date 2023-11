Cuadrado, Inter ci spera ancora! E l’esempio arriva da un ex – TS

Cuadrado rimane ai box anche per Inter-Frosinone e ovviamente non andrà nemmeno in Nazionale. Il colombiano continuerà dunque a lavorare ad Appiano Gentile in vista del big match del 26 novembre proprio contro il suo passato, la Juventus. Come sottolinea tuttosport.com, il club nerazzurro si guarda intorno sul mercato ma non considera ancora persa la scommessa Panita

MISSIONE EX – Juan Cuadrado è arrivato all’Inter in estate ma il suo apporto finora è stato quasi nullo. Il colombiano, alle prese con un problema al tendine d’Achille, non è a disposizione nemmeno per il match di stasera con il Frosinone e a questo punto l’obiettivo è ritornare proprio per il big match che andrà in scena all’Allianz Stadium contro la sua ex squadra, la Juventus. Il Panita vuole esserci, ovviamente procederà per gradi ma già ritornare tra i convocati sarebbe un grande passo.

Cuadrado, l’Inter ci crede ancora ma inizia a guardarsi intorno: Lukaku bis?

L’Inter chiaramente per il prossimo futuro ha già iniziato a guardarsi intorno, considerando l’età di Cuadrado e gli acciacchi fisici. Il sogno di Piero Ausilio è un suo vecchio pallino, ovvero Tajon Buchanan che andrà a scadenza nel 2025 con il Bruges. L’augurio del club nerazzurro era quello che Cuadrado potesse seguire le orme di Edin Dzeko ed Henrikh Mkhitaryan. Inoltre, il suo arrivo ha rappresentato più che altro una ciliegina su una torta di esterni già piuttosto fornita. In ogni caso, l’Inter non considera ancora persa la scommessa Cuadrado: la speranza, infatti, è che possa fare come Romelu Lukaku. Il belga la scorsa stagione, dopo una prima parte da dimenticare, ha ritrovato forma e brillantezza nel momento clou. Chissà che anche Cuadrado possa fare la stessa cosa, magari muovendo i primi passi proprio contro la Juventus.

