Cuadrado: «Gol direttamente da corner? Non volevo copiare Calhanoglu»

Cuadrado ha di fatto emulato Calhanoglu, segnando a poco più di ventiquattro ore di distanza direttamente da calcio d’angolo (vedi articolo). Il colombiano, intervistato da DAZN, ha spiegato come non volesse né copiarlo né tirare.

CASUALE – Nel dopogara Paulo Dybala ha ammesso come Juan Guillermo Cuadrado volesse crossare anziché tirare nel gol da calcio d’angolo che ha aperto Juventus-Genoa 2-0. Il colombiano spiega come gli è venuto: «Abbiamo provato stamattina i calci d’angolo sul primo palo, veramente volevo tirare forte lì e alla fine è partita così forte, grazie a Dio. Copiare Hakan Calhanoglu? No, ho cercato di fare quello che ci ha detto il mister, di mettere la palla sul primo palo. Alla fine è andata bene ed è andata dentro».

LOTTA APERTA? – La Juventus è molto lontana da Milan, Inter, Napoli e Atalanta, ma Cuadrado non vuole mollare: «Noi semplicemente dobbiamo crederci fino alla fine. Allo scudetto? Io ci credo, sono un uomo di fede. Sta a noi in ogni partita crederci, se non lo facciamo non siamo niente. Dobbiamo crederci, giocare partita dopo partita e cercare di avvicinarci alle squadre che ci stanno davanti».