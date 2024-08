Cuadrado dall’Inter all’Atalanta: «Lottato per rimanere al massimo livello»

Cuadrado stupisce ancora. Dopo l’addio alla Juventus e il passaggio all’Inter, il colombiano approda nuovamente in nerazzurro ma questa volta si tratta dell’Atalanta di Gasperini. La Dea, curiosamente, è la prossima avversaria proprio dei Campioni d’Italia di Inzaghi in Serie A (sfida in programma venerdì alle 20.45). Di seguito le prime parole dell’ex interista

DA UNA NERAZZURRA ALL’ALTRA – Juan Cuadrado non smette di stupire. Dopo l’addio alla Juventus il colombiano ha sposato a sorpresa la causa dell’Inter, conquistando anche lo scudetto della seconda stella e la Supercoppa italiana. Titoli che arricchiranno il suo palmares ma che di fatto potrebbe non sentire particolarmente dato che l’apporto è stato minimo a causa di un lungo infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo per diversi mesi. In ogni caso i tifosi dell’Inter non dimenticheranno la sua gioia durante la grande festa scudetto per le vie di Milano, con tanto di occhialini a forma di stelle.

ESORDIO NELLA SUA EX CASA – Cuadrado però non si sente ancora arrivato e dopo i saluti con l’Inter ecco che approda in un’altra nerazzurra, vale a dire l’Atalanta di Gian Piero Gasperini che punta ad essere protagonista sia in Italia che in Europa. Il colombiano è stato annunciato proprio oggi e curiosamente potrebbe esordire proprio in quello che è stato il suo ultimo stadio, cioè San Siro e proprio contro i suoi ex compagni.

MASSIMO LIVELLO – Nel frattempo, su Instagram, Cuadrado sottolinea come l’Atalanta sia stata una scelta ben precisa: “E ora che tutta la gloria sia a Dio, che può ottenere molto più di quanto potremmo chiedere o addirittura immaginare attraverso il suo grande potere, che agisce in noi. Nonostante le scelte che avevo, abbiamo lottato fino alla fine per mantenerci al massimo livello, e grazie Gesù per averlo fatto”.