Cuadrado, la Curva Nord dell’Inter non ci sta! Contestazione in arrivo – SM

Dopo Lukaku arriva un’altra batosta per i tifosi dell’Inter che porta il nome di Cuadrado. La Curva Nord è pronta a contestare l’arrivo in nerazzurro. Ecco quando e dove.

CONTESTAZIONE – La clamorosa notizia dell’arrivo di Juan Cuadrado in nerazzurra ha completamente destabilizzato la tifoseria dell’Inter. Il comportamento irrispettoso di Romelu Lukaku nei giorni scorsi aveva già infuocato gli animi dei tifosi che, come se non bastasse, adesso si ritrovano a dover fare i conti anche con l’arrivo a Milano dell’acerrimo nemico bianconero. Per la scelta di acquistare Cuadrado, fa sapere Marco Barzaghi, la Curva Nord nerazzurra ha in programma una contestazione, che avverrà in serata sotto alla sede dell’Inter.

Fonte: SportMediaset – Marco Barzaghi