Cuadrado: Â«Crediamo allo scudetto. Juventus ha dimostrato la sua forzaÂ»

Cuadrado: «Crediamo allo scudetto. Juventus ha dimostrato la sua forza»

Condividi questo articolo

Juan Guillermo Cuadrado Juventus

Juan Cuadrado, intervistato ai microfoni di “Sky Sport”, ha parlato al termine di Juventus-Bologna, sfida vinta dai bianconeri per 2-0. L’esterno colombiano parla a proposito della lotta scudetto, che coinvolge anche Milan e Inter.

LOTTA – Queste le parole di Juan Cuadrado: «Rimonta scudetto? Noi ci abbiamo sempre creduto nei nostri mezzi. Ci sono stati momenti in cui abbiamo avuto anche dieci punti di svantaggio. Ma la Juventus ha dimostrato, nelle partite importanti, la sua forza. Nel nostro DNA c’è il lottare fino alla fine. Adesso siamo più vicini ai primi posti, lotteremo per stare lì, giocheremo ogni partita come se fosse una finale».