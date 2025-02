Cuadrado ci crede: «Atalanta, tutto per lottare per lo scudetto»

Juan Cuadrado ha parlato nel post partita ai microfoni di Sky Sport, a seguito dell’eliminazione dell’Atalanta in Champions League contro il Brugge. Il colombiano ex Inter, ha commentato la cocente doppia sconfitta nel playoff europeo, focalizzandosi sull’obiettivo che resta alla squadra di Gasperini: provare a rimanere in corsa nella lotta Scudetto.

LA PARTITA – Juan Cuadrado si è presentato ai microfoni di Sky Sport, dopo la sconfitta con il Brugge, che porta all’eliminazione in Champions League per l’Atalanta: «Sicuramente siamo tristi per il risultato. A volte sono cose che capitano nel calcio. Siamo scesi in campo determinati e concentrati, abbiamo avuto tante occasioni e non le abbiamo sfruttate. Nei contropiedi sono stati perfetti loro ed è diventata più difficile nonostante la nostra voglia. Dobbiamo ripartire da questa sconfitta per aver voglia di continuare in campionato».

Alla domanda se l’eliminazione potesse dipendere dalla stanchezza delle molte partite, il colombiano ha confermato: «Sì. Penso che quando ci sono tante gare la stanchezza ci stia un po’. ma quando ci sono queste partite è più una cosa mentale. Sappiamo che importanza ha questa gara, non siamo riusciti a fare risultato e avremo tempo per allenarci al meglio, fare gli allenamenti del mister e riprenderemo da quelli per avere più forza».

Cuadrado non abbassa le aspettative dell’Atalanta IN CAMPIONATO – Cuadrado si è poi focalizzato sulla Serie A, l’unico obiettivo rimasto alla squadra di Gasperini. Dopo l’eliminazione dalla Champions e in Coppa Italia, Cuadrado afferma che l’Atalanta farà di tutto per lottare fino alla fine con Inter e Napoli: «Noi cerchiamo di andare avanti, pensare partita dopo partita, sapendo che siamo una grandissima squadra anche noi e abbiamo tutto per continuare a lottare. Adesso avremo più tempo di allenarci per le partite, le prepareremo meglio con più tempo e cercheremo di pensare a queste gare che restano come fossero una finale, cercando di restare il più vicino possibile».