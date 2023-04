Cuadrado assurdo: «Arrabbiato, non può non funzionare un monitor!»

Cuadrado interviene su Dazn al termine di Bologna-Juventus (vedi report) ed esprime la propria rabbia per l’inconveniente del monitor VAR indisponibile.

ARRABBIATURA – Juan Cuadrado si sfoga in collegamento con Dazn su quanto accaduto nel corso di Bologna-Juventus: «Siamo stati letali in area però c’è stata anche un po’ di arrabbiatura perché a questi alti livelli non può non funzionare un monitor. Prima c’è stato un fallo chiarissimo e se l’arbitro non lo va a guardare rovina tutto il lavoro che noi facciamo in campo. Lottiamo per vincere ma a volte così è un po’ difficile. Questa cosa ci ha condizionato? No, ormai era passata. Siamo tornati in campo con voglia di fare il risultato. Non è un caso secondo me perché ci sono già stati troppi episodi su di noi ma cerchiamo di andare avanti. Anche loro sbagliano, questo è il calcio. Dobbiamo combattere fino alla fine».