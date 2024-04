Cuadrado, allarme rientrato? Inzaghi chiarisce! Definito il rientro

Juan Cuadrado domani sarà l’unico assente dell’Inter in vista del derby contro il Milan. Ma Simone Inzaghi ha aggiornato sulle sue condizioni fisiche. Non sono preoccupanti.

ULTIMISSIME − Niente derby di Milano per Juan Cuadrado, che come riferito da Inzaghi durante la conferenza stampa alla vigilia di Milan-Inter, ha subito un piccolo affaticamento muscolare. Già oggi potrebbe fare dei lavori nel corso dell’allenamento che si disputerà alle 17 ad Appiano Gentile. Peraltro, prima della rifinitura, i nerazzurri abbracceranno i loro tifosi, venuti in massa al centro sportivo. Cuadrado dovrebbe rientrare già martedì e dunque per il match contro il Torino, in programma sabato 27 aprile potrebbe essere arruolabile. Comunque vada, saranno per Cuadrado le ultime settimane da interista.