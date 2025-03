Cruz: «Thuram e Lautaro Martinez miglior coppia in Europa! Giusti i cambi dell’Inter»

Julio Cruz ha parlato prima del fischio d’inizio di Feyenoord-Inter, match valido per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Di seguito il suo commento.

IL RAGIONAMENTO – Julio Cruz si è così espresso a Prime Video nel pre-partita di Feyenoord-Inter: «Le sorprese di Inzaghi, a centrocampo, possono inizialmente sorprendere, ma non bisogna sottovalutare i loro sostituti. Si tratta di giocatori importanti che proveranno a non far sentire l’assenza di Calhanoglu e Mkhitaryan. Normalmente si vedono giocare gli stessi, ma per me è giusto far giocare anche gli altri. Penso possano essere utili per loro e l’Inter. Il Feyenoord è una squadra aggressiva, ma vorrà sicuramente rispettare l’Inter, stando attenta ai suoi attacchi».

Cruz sul valore di una coppia dell’Inter

IL PENSIERO – Cruz ha poi proseguito elogiando i due attaccanti dell’Inter: «La coppia composta da Thuram e Lautaro Martinez è, secondo me, la più importante del calcio europeo». Un endorsement importante, ai due attaccanti titolari del club nerazzurro, che dimostra l’apprezzamento dell’argentino verso i pilastri del reparto avanzato dei meneghini.