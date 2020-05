Cruz su Juventus-Inter: “Che tensione su di noi! La punizione a Buffon…”

Cruz – ex attaccante dell’Inter -, intervistato in occasione della presentazione di Juventus-Inter per il format “Inter Classics”, racconta le emozioni provate in occasione dello 0-1 segnato alla Juventus nel lontano novembre 2003. Stasera sarà possibile rivedere quella partita sui canali ufficiali della società nerazzurra

TRIS ALLA JUVENTUS – La serata di “Inter Classics“, a partire dalle ore 22.00, offre un appuntamento da non perdere. Si torna in campo per rivivere Juventus-Inter della Serie A 2003/04. Partita terminata 1-3, lasciando la Torino bianconera ammutolita. Sul tabellino Obafemi Martins e Paolo Montero, ma il vero protagonista fu Julio Cruz, autore di una strepitosa doppietta. Ed è proprio l’ex attaccante argentino a presentare il match: «Appena siamo entranti in campo, ci siamo guardati con tutti i ragazzi e si è detto: “Dai ragazzi, questa è la nostra possibilità per dimostrare che possiamo farcela. E l’abbiamo fatto. Addirittura nessuno si aspettava che io calciassi quella punizione. Io mi sono allenato sempre a calciare le punizioni. Non ero uno alla Alvaro Recoba, o – che ne so – un Roberto Baggio oppure Beppe Signori. Però mi allenavo sempre tantissimo. C’è stata questa punizione in cui hanno fatto fallo a Martins. La prima cosa che ho pensato e che era molto vicino alla porta. Ho detto: “Se calcio sopra la barriera, sarà molto difficile”. Ho cercato sempre di calciare forte forte sul palo di Gianluigi Buffon. Ed è andata bene perché è andata proprio lì. Buffon non se l’aspettava, credo io. In quel momento la gioia era grandissima, ma più che altro era la tensione e il nervosismo che c’era su di noi. Anche per dimostrare che potevamo vincerla. Dopo quel gol credo la partita sia stata non più facile, ma noi l’abbiamo gestita e addirittura abbiamo vinto 3-1». Questo il ricordo di Cruz sul gol dello 0-1 segnato su punizione dopo nemmeno 12′ di gioco.