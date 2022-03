Cruz: «Spero che l’Inter vinca questo Scudetto. In corsa però sono in 4»

Julio Cruz ha parlato della corsa Scudetto con quattro squadre coinvolte. L’ex attaccante nerazzurro, ovviamente, spera nella vittoria finale dell’Inter

SCUDETTO − Le parole di Cruz sulla volata in campionato: «Adesso trovo una Serie A più equilibrata rispetto a qualche stagione fa. Spero che alla fine l’Inter possa arrivare in fondo e vincere anche quest’anno. E’ un campionato avvincente. All’inizio si vedeva il Napoli che stava bene, poi l’Inter e ora quella che sta facendo meglio è il Milan. La Juventus è uscita dalla Champions League e anche per questo motivo la terrei in considerazione, alla fine chi farà meglio tra queste 4 vincerà lo scudetto».

Fonte: Il bianconero.com