Cruz: “Mihajlovic un guerriero! Lautaro Martinez? Notai una cosa. Messi…”

Condividi questo articolo

Julio Cruz, ex attaccante dell’Inter, in un’intervista al “Corriere dello Sport” (qui la prima parte), parla del suo ex compagno Sinisa Mihajlovic – oggi tecnico del Bologna -, di Lautaro Martinez e Lionel Messi.

MIHAJLOVIC – Julio Cruz parla del suo ex compagno, oggi tecnico del Bologna: «Il Bologna è Sinisa, la squadra ha lo spirito del guerriero. Quando giocavo con lui all’Inter, appena si accorgeva che qualcuno abbassava la testa cominciava a urlare per scuoterlo. Se pretendeva che un suo compagno si prendesse sempre le proprie responsabilità è facile immaginare che ancora in più lo pretenda ora un suo giocatore. Sinisa è un grandissimo, come Sarri, Allegri e Conte? Nessun allenatore è uguale all’altro, è un grandissimo e basta. Come per me è un grandissimo Guidolin».

SU LAUTARO MARTINEZ – Cruz racconta un aneddoto su Lautaro Martinez, facendo riferimento con la sua Argentina: «Due anni fa venni a Milano e tanti mi chiesero un parere su Lautaro. Gli dissi che era un attaccante straordinario e che bisognava solo aspettarlo. Sarà stata anche una mia impressione ma notai un po’ di scetticismo. Chi pretende che un giocatore arrivi in Italia e sfondi subito, capisce poco di calcio. Vi ricordo che da voi ha fallito un certo Thierry Henry. Come costruirei l’attacco dell’Argentina? Messi dietro a Lautaro e Icardi. O magari Aguero al posto di Icardi».

SU MESSI – Cruz parla anche di Lionel Messi: «Vorrei tanto che un giorno si vestisse di nerazzurro, lo vorrei anche per il mio amico Massimo Moratti che non ha mai nascosto il suo desiderio di portarlo a Milano. Ma ti dico la verità, faccio una grande fatica a vedere Messi lontano dal Barcellona».