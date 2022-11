Cruz: «Lautaro Martinez livello superiore. Lui e Alvarez? Rispondo»

In Argentina si sta parlando della possibilità di inserire Alvarez centravanti al posto di Lautaro Martinez. L’ex attaccante dell’Inter Cruz, a ESPN, mette a confronto le due punte.

NUMERO 9 – Julio Ricardo Cruz è un opinionista illustre per giudicare quanto sta succedendo all’Argentina in attacco. L’ex punta dell’Inter parte da chi ora veste proprio il nerazzurro. Ecco come ne ha parlato: «Lautaro Martinez è un giocatore eccellente, ritengo che sia a un livello superiore di quello che in genere si è visto. Però a volte è difficile giocare in questa posizione, dove non hai gli spazi del tuo club. L’ingresso di Julian Alvarez ha dato maggior movimento, l’Argentina ha avuto maggiori aperture nella partita e ha dato freschezza alla nazionale. Lionel Scaloni vuole un 9 che giochi con Lionel Messi, Lautaro Martinez è un giocatore importante che cerca sempre di mantenere la squadra alta e finalizzare. Non ha avuto l’opportunità di farlo, però lui e Alvarez sono simili: quest’ultimo ha dato più mobilità, ma è entrato a partita iniziata coi difensori avversari già stanchi e la possibilità di vincere più duelli grazie anche al lavoro di Lautaro Martinez. Credo che nella rosa di Scaloni il centravanti debba essere o uno o l’altro, non entrambi».